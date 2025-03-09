شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4.8 مليون وجبة إفطار بالحرمين الشريفين خلال الأسبوع الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة توزيع ما يزيد عن 4.8 مليون وجبة إفطار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المعتمرين والزوار خلال الشهر الفضيل.



وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توزيع 4,879,682 وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك في إطار مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الهيئة سنوياً.

وأوضحت الهيئة أن الوجبات التي تم توزيعها شملت وجبات جافة وساخنة، بالإضافة إلى التمور والمياه والعصائر، وتم توزيعها في ساحات الحرمين الشريفين وعلى الموائد المخصصة للإفطار.



وأشارت الهيئة إلى أن مشروع إفطار صائم يهدف إلى توفير وجبات إفطار للمعتمرين والزوار خلال شهر رمضان، وتوفير أجواء إيمانية لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



وأكدت الهيئة على حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار، وتوفير كل ما يلزم لراحتهم خلال تواجدهم في الحرمين الشريفين.

جهود متواصلة لخدمة المعتمرين والزوار



وتأتي هذه الجهود في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير كل ما يلزم لراحتهم وسلامتهم.



وتشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يحرص المسلمون على أداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين خلال هذا الشهر الفضيل.