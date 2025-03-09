شكرا لقرائتكم خبر عن خلال30 دقيقة فقط.. قسطرة قلبية تنقذ رضيعًا حديث الولادة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن أطباء جراحة قلب الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 20 يومًا ويزن 3 كيلوغرامات، وذلك بإجراء قسطرة قلبية ناجحة لتوسعة الصمام الرئوي في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الحالة استقبلها مركز القلب بعد إحالتها من أحد المستشفيات الطرفية بالمنطقة، حيث كان المولود يعاني من تضيق شديد في الصمام الرئوي.

القسطرة القلبية

وأضاف التجمع أن الفريق الطبي، بالتعاون مع أطباء التخدير، قرر إجراء القسطرة القلبية بعد استكمال جميع الفحوصات السريرية، بما في ذلك صورة صدى القلب الصوتية والتخطيط والتحاليل الطبية.

وقد تكللت العملية - بفضل الله - بالنجاح التام، حيث غادر الطفل المركز في اليوم التالي بصحبة والديه بعد تماثله للشفاء.