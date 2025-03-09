شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي.. نجاح أول عملية زراعة قرنية في منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشف تجمع القصيم الصحي عن إنجاز طبي مميز تمثل في نجاح أول عملية زراعة قرنية في المنطقة، وذلك ضمن تعاون مشترك بين التجمع الصحي بالقصيم ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن العملية أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 44 عامًا في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، حيث كانت تعاني من عتامة بالقرنية في عينها اليسرى نتيجة التهاب سابق، مما أدى إلى ضعف حاد في الرؤية. وبعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، التي شملت التصوير الطوبوغرافي للعين لتقييم مدى ملاءمتها للزراعة، قرر الفريق الطبي إجراء العملية.وأضاف التجمع أن الفريق الطبي، بعد مراجعة الفحوصات التي أظهرت ملاءمة المريضة للزراعة، أجرى العملية التي استغرقت ساعة ونصف، تم خلالها زراعة قرنية كاملة لعين المريضة، وقد تكللت العملية - بفضل الله - بالنجاح. والمريضة الآن في مرحلة التعافي تحت المتابعة الطبية الدقيقة لضمان تحقيق أفضل النتائج.يأتي هذا الإنجاز ضمن حرص تجمع القصيم الصحي على توفير أفضل الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة لتلبية احتياجات منطقة القصيم، وسعيه الدائم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل حصولهم عليها.أجرى العملية الفريق الطبي بقيادة الاستشاري الدكتور عبدالمجيد العبودي، بمشاركة طبيبة التخدير الدكتورة هند جودة حسن، إلى جانب والممرضة ريشما راجو، وبتنسيق من مشرف زراعة الأعضاء في المنطقة الأخصائي إبراهيم الحبيب.