شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكثر من 3.2 مليون وجبة إفطار في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، شهد المسجد الحرام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان توزيع 3,238,580 وجبة إفطار على الصائمين، عبر آلية منظمة تضمن وصول الوجبات بسلاسة وأمان إلى المصلين والمعتمرين.

وفي سياق الحفاظ على النظافة والبيئة داخل الحرمين الشريفين، تم ترحيل 1,196 طنًا من النفايات خلال الأسبوع الأول، بفضل الجهود المتواصلة للفرق المختصة التي تعمل على مدار الساعة باستخدام أحدث المعدات لضمان بيئة نظيفة وآمنة للزوار.

1000مشربية



كما سجل استهلاك ماء زمزم في الحرمين الشريفين 8,393 مترًا مكعبًا، حيث وفرت الهيئة الماء المبارك عبر أكثر من ألف مشربية ونقاط توزيع متعددة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإضافة إلى التوزيع عبر العبوات المحمولة لتسهيل حصول الزوار عليه دون ازدحام.

وتعمل الهيئة وفق خطط تشغيلية دقيقة تضمن تقديم الخدمات بكفاءة عالية خلال الشهر الفضيل، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والنظافة، وتوفير السلالم الكهربائية والممرات المخصصة لتيسير حركة الزوار، إضافةً إلى نشر الفرق التطوعية التي تسهم في توجيه وإرشاد المعتمرين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على توفير أجواء إيمانية مثالية لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربة الزوار والمعتمرين ليؤدوا عباداتهم براحة وطمأنينة خلال شهر رمضان المبارك