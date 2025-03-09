"قصر ضيافة" ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة" 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد " جود مكة" الهجين وذلك يوم الثلاثاء 18/ 9/ 1446هـ الموافق 18/ 3 / 2025م حضوريًا الساعة: 10:30 مساءًا في قاعة مكة الكبرى - النسيم بمدينة مكة المكرمة ، و إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات. يطرح في المزاد 4 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة بمدينة مكة المكرمة،

العقار الأول قصر ضيافة مقام على أرض سكنية تجارية مساحتها 10,000م2 في العوالي والعقار الثاني مبنى فندقي 16 دور في المعابدة ريع ذاخر والعقار الثالث مبنى فندقي 7 أدوار في محبس الجن والعقار الرابع عمارة سكنية تحت التشطيب 6 أدوار في حي الجامعة.

وتعتبر مواقع العقارات مميزة لقربها من الحرم، والنشاط المتصاعد نظرًا لتزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عامًا بعد عام، حيث تعد مكة المكرمة وجهة عالمية وموطن أقدس وأطهر بقاع الأرض تستضيف ملايين الحجاج سنويًا وتسعى المملكة لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030 مما يجعلها وجهة استراتيجية استثنائية.

ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أعمال الجود العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الرقم الموحد 920031881

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