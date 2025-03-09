1340 حالة ضبط بالمنافذ خلال أسبوع

إحكام الرقابة
شملت الأصناف المضبوطة 43 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، بالإضافة إلى 1014 من المواد المحظورة. كما شملت الأصناف المضبوطة 1994 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 صنفًا لمبالغ مالية.
وأكدت «الزكاة والضريبة والجمارك» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
استقبال البلاغات
دعت الهيئة في الوقت نفسه الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية «1910» أو عبر البريد الإلكتروني «1910zatca.gov.sa» أو الرقم الدولي «009661910»، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
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