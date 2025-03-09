التسجيل للاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان.. الخطوات والشروط والضوابط

الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، خدمة الكترونية يمكن من خلالها للأفراد التقدم بطلب تصريح للاعتكاف داخل الحرمين الشريفين، والتي يقبل عليها ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.يتعهد المعتكف في هذه الخدمة بالالتزام بجميع توجيهات المشرفين خلال فترة الاعتكاف، وعدم مخالفة أي تعليمات أو توجيهات صادرة عن إدارة الاعتكاف، سواء كانت عامة أو مباشرة.كما يقر المعتكف بحق إدارة الاعتكاف في إلغاء التصريح الصادر له في حال عدم التزامه بأي من هذه التعهدات.