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شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل للاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان.. الخطوات والشروط والضوابط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، خدمة الكترونية يمكن من خلالها للأفراد التقدم بطلب تصريح للاعتكاف داخل الحرمين الشريفين، والتي يقبل عليها ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
يتعهد المعتكف في هذه الخدمة بالالتزام بجميع توجيهات المشرفين خلال فترة الاعتكاف، وعدم مخالفة أي تعليمات أو توجيهات صادرة عن إدارة الاعتكاف، سواء كانت عامة أو مباشرة.
كما يقر المعتكف بحق إدارة الاعتكاف في إلغاء التصريح الصادر له في حال عدم التزامه بأي من هذه التعهدات.
يتعهد المعتكف في هذه الخدمة بالالتزام بجميع توجيهات المشرفين خلال فترة الاعتكاف، وعدم مخالفة أي تعليمات أو توجيهات صادرة عن إدارة الاعتكاف، سواء كانت عامة أو مباشرة.
كما يقر المعتكف بحق إدارة الاعتكاف في إلغاء التصريح الصادر له في حال عدم التزامه بأي من هذه التعهدات.
التسجيل للاعتكاف بالحرمين
- يُشترط أن يكون المتقدم للاعتكاف سعودي الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية.
- يُشترط أن يكون عمر المتقدم للاعتكاف لا يقل عن 18 سنة.
- يُشترط أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة تجعله قادراً على أداء العبادات.
- يُشترط أن يقوم المتقدم بالتصريح عن أي أمراض مزمنة أو ادوية يحتاج إليها بصفة دورية.
- يُشترط أن يقوم المتقدم بالتصريح عن احتياجه إلى أي نوع من أنواع الرعاية الخاصة.
- يتعهد المتقدم بصحة جميع المعلومات المقدمة، والالتزام بجميع الشروط والأحكام. وتحتفظ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفة أي من هذه الشروط والأحكام.
شروط خاصة بضوابط تصرفات المعتكف
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بجميع القوانين والتوجيهات الخاصة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بالأماكن المخصصة للاعتكاف، والأماكن المخصصة للنوم.
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بالأبواب والمداخل ومسارات الحركة المخصصة للاعتكاف.
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بآداب وأحكام الاعتكاف وعدم الدخول في مشاحنات او أفعال لا تتناسب مع طبيعة الاعتكاف.
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بضوابط لائحة المحافظة على الذوق العام، فيما يتعلق بالملابس والأفعال والأقوال.
- يتوجب على المعتكفين احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بعدم إقامة أي دروس أو ندوات داخل المسجد.
- يتوجب على المعتكفين عدم اصطحاب الأطفال.
- يتوجب على المعتكفين عدم استقبال الزوار أو تمكين غير المصرح لهم بدخول منطقة الاعتكاف.
- يتوجب على المعتكفين الحفاظ على الأغراض المسلمة له وتسليمها في حالة جيدة.
- يتوجب على المعتكفين عدم النوم في غير الأماكن المخصصة للنوم.
- يتوجب على المعتكفين عدم إشغال الطرقات والأماكن غير المخصصة للاعتكاف.
ضوابط الصحة العامة للمعتكفين
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بالقواعد العامة الصحية والوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل إدارة الاعتكاف.
- يتوجب على المعتكفين الالتزام بنظافة منطقة الاعتكاف.
- يتوجب على المعتكفين الامتناع عن جلب أي اطعمة أو مشروبات خاصة غير التي يتم توزيعها من إدارة الاعتكاف.
- يتوجب على المعتكفين الامتناع عن جلب أي أغراض شخصية غير مصرح بها (يسمح فقط بالملابس الشخصية)
- يتوجب على المعتكفين الامتناع عن تعليق الملابس في غير المناطق المخصصة لذلك.