شكرا لقرائتكم خبر برنامج «مشورة» يثري المشاهدين برؤى حول العلاقات الإنسانية وتطوير الذات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناول برنامج «مشورة» الذي يعرض على قناة السعودية خلال حلقاته السابقة مفهوم العلاقات في بيئة العمل، مسلطًا الضوء على أهمية فهم أنماط الشخصيات المختلفة وكيفية التعامل معها لتحقيق بيئة عمل متناغمة، مناقشًا كذلك إدارة الأولويات، مؤكدًا ضرورة تنظيم المهام لتجنب الضغوط وزيادة الإنتاجية.

وأستعرض البرنامج الذي يقدمة ياسر الحزيمي، مسميات العلاقات الاجتماعية والإنسانية، موضحًا الفروق بينها وأهمية كل منها في الحياة المهنية والشخصية، متطرقًا إلى مسألة الفصل بين المنزل والعمل، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان راحة الفرد وسعادته.

ومن الجوانب التي حظيت باهتمام خاص؛ حديث العيون وتعبيرات الوجه كوسيلة للتواصل غير اللفظي، حيث أشار الحزيمي إلى أن العيون قد تكشف ما يخفيه القلب حتى في غياب الكلمات، كما تناول كيفية اتخاذ القرارات بعيدًا عن السلبية، والتفريق بين العلاقات العرضية والفرضية والغرضية.

وأكد البرنامج على أهمية عدم التسرع في الحكم على الآخرين، مشيرًا إلى أن وراء كل وجه حكاية تستحق الاستماع، وطرح البرنامج تساؤلًا عما إذا كانت نظرة الإنسان تكفي لمعاينة جميع الأبعاد دون الحاجة للتوجيه، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن المؤذين والاقتراب من النافعين.

وتوجت الحلقات السابقة بالتأكيد على أن الانطباع الجيد اليوم قد يفتح أبواب الفرص غدًا، مع طرح تساؤل عن الأشكال الهندسية التي تشبه أنماط الشخصية البشرية، في إشارة إلى تنوع الشخصيات وطرق التعامل معها.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الاجتماعي وتطوير المهارات الشخصية، من خلال مناقشة مواضيع متعددة تتعلق بالعلاقات الإنسانية، وتطوير الذات، وفهم أنماط الشخصيات في بيئة العمل والحياة اليومية.

علمًا بأن «مشورة» يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على قناة «السعودية» في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويُعاد بثه في الساعة 1:00 صباحًا. كما يتوفر البرنامج عبر منصة «شاهد» الرقمية، مما يتيح للجمهور فرصة متابعة الحلقات في أي وقت.