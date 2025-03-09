شكرا لمتابعة خبر عن مُعلق يروي ذكرياته عن نقل الصلوات من مكبرية المسجد النبوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تميز المعلق متوكل عباس مهلهل، بصوت مميز في نقل الصلوات من مكبرية المسجد النبوي طيلة 38 عاما.

ولفت إلى أن وزير الإعلام السابق الشيخ علي الشاعر طلب منه أن يحل محل شخص آخر في المكبرية فوافق وأخذ التصريح اللازم لممارسة مهمته الجديدة، وفقا لـ”العربية”.

وأشار إلى أنه تولى التعليق باللغة الإنجليزية على القناة الثانية، وتحديدا في صلاة المغرب وصلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه في شهر رمضان الكريم كان ينطلق من الساعة 3 مساء وعند رفع الآذان كان يركض ليشرب ويأكل الطعام ثم يعود سريعا إلى المكبرية، مبديا افتخاره بالعمل بالمبكرية.

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