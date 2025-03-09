شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. الداخلية تحتفي بنجاحات المرأة السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفاعلت منصات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
وأظهرت عددًا من الصور والمرئيات كفاءة واقتدار وقوة وعزيمة المرأة السعودية على كافة الأصعدة منها الأمنية والطبية، ومساهمتها في مفهوم الوطن الآمن المزدهر.
وأظهرت عددًا من الصور والمرئيات كفاءة واقتدار وقوة وعزيمة المرأة السعودية على كافة الأصعدة منها الأمنية والطبية، ومساهمتها في مفهوم الوطن الآمن المزدهر.
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