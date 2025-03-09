شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. الداخلية تحتفي بنجاحات المرأة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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المرأة في الداخلية

الدمام - شريف احمد - تفاعلت منصات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.وأظهرت عددًا من الصور والمرئيات كفاءة واقتدار وقوة وعزيمة المرأة السعودية على كافة الأصعدة منها الأمنية والطبية، ومساهمتها في مفهوم الوطن الآمن المزدهر.فيما أبدعت منصات وزارة الداخلية بالاحتفاء بهذه المناسبة، فكرة ومحتوى وبث الرسالة الاتصالية بلغات مختلفة تخاطب بها العالم نجاحات المرأة السعودية المتواصلة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 .