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في يومها العالمي.. الداخلية تحتفي بنجاحات المرأة السعودية

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

في يومها العالمي.. الداخلية تحتفي بنجاحات المرأة السعودية

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الدمام - شريف احمد - تفاعلت منصات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
وأظهرت عددًا من الصور والمرئيات كفاءة واقتدار وقوة وعزيمة المرأة السعودية على كافة الأصعدة منها الأمنية والطبية، ومساهمتها في مفهوم الوطن الآمن المزدهر.

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المرأة في الداخلية

فيما أبدعت منصات وزارة الداخلية بالاحتفاء بهذه المناسبة، فكرة ومحتوى وبث الرسالة الاتصالية بلغات مختلفة تخاطب بها العالم نجاحات المرأة السعودية المتواصلة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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