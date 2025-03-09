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السعودية | المرأة في الداخلية ..كفاءة واقتدار

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تفاعلت منصات وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي مع اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام .

وأظهرت عددًا من الصور والمرئيات كفاءة واقتدار وقوة وعزيمة المرأة على كافة الأصعدة منها الأمنية والطبية ومساهمتها في مفهوم الوطن الآمن المزدهر .

فيما أبدعت منصات وزارة الداخلية بالاحتفاء بهذه المناسبة فكرة ومحتوى وبث الرسالة الاتصالية بلغات مختلفة تخاطب بها العالم نجاحات المرأة السعودية المتواصلة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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