السعودية | الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تواصل استقبال التبرعات في يومها الثاني عبر منصة “إحسان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة استقبال تبرعات المُحسنين من رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد في يومها الثاني عبر منصة “إحسان”، بعد صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق الحملة يوم أمس؛ استمرارًا لنهج القيادة الرشيدة في دعم العمل الخيري وتعزيز أثره في المجتمع.

واستهلت الحملة بتبرعين كريمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمبلغ إجمالي قدره 70 مليون ريال، ما يعكس اهتمام القيادة بتعزيز العمل الإنساني في المملكة.

وشهد اليوم الأول من الحملة تفاعلًا واسعًا من أهل الخير ورجال الأعمال، حيث تجاوز إجمالي التبرعات 740 مليون ريال، وسط إقبال مجتمعي يعكس قيم البذل والعطاء المتجذرة في المجتمع السعودي، فيما تجاوز عدد التبرعات من المحسنين لأكثر من 3.8 ملايين عملية تبرع منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وتواصل منصة “إحسان” استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة Ehsan.sa, وعبر 8001247000.

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