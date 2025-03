شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب كثيف مصحوبا بانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، على أجزاء من مكة المكرمة.وأصدر المركز؛ إنذارًا أحمر بشأن طقس منطقة مكة المكرمة، وشمل الطائف والشفا والهدا وميسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويستمر الإنذار حتى الساعة 09:00 صباح اليوم الأحد.