شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل



وجاء القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتحويل الدراسة "عن بُعد" عبر منصة البلاك بورد (رافد)، لجميع طلاب وطالبات الجامعة في المدينة الجامعية وفي كل من ( الباحة، بلجرشي، المندق)؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع. تعليق الدراسة وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبني حسن، وبلجرشي، والقرى، والعقيق.

وأكدت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر الدمام - شريف احمد - قررت جامعة الباحة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.وجاء القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتحويل الدراسة "عن بُعد" عبر منصة البلاك بورد (رافد)، لجميع طلاب وطالبات الجامعة في المدينة الجامعية وفي كل من ( الباحة، بلجرشي، المندق)؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع.وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبني حسن، وبلجرشي، والقرى، والعقيق.وأكدت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي