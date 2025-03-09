شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 5 أيام.. إنقاذ 19 مريضًا في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الرعاية الصحية

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الطبية في مستشفى أجياد للطوارئ، التابع لتجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة 19 مريضًا خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان المبارك.وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الفرق الطبية تعاملت مع الحالات بسرعة وكفاءة عالية، مقدمين الرعاية الطبية العاجلة للمرضى الذين تنوعت جنسياتهم من مختلف الدول العربية والإسلامية.وشملت الحالات التي جرى التعامل معها أمراض وجراحات القلب، جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى حالات باطنة مثل أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مناظير الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، والأمراض الصدرية.وأشار التجمع إلى نقل الحالات التي استدعت رعاية متخصصة إلى مستشفيات التجمع لاستكمال العلاج وفق أعلى المعايير الطبية.ويأتي هذا الجهد ضمن حرص تجمع مكة المكرمة الصحي على تحقيق تكامل الخدمات بين مستشفياته، لضمان سلامة المرضى وسهولة تقديم الرعاية الصحية، خاصة خلال موسم رمضان الذي يشهد كثافة في أعداد الزوار والمعتمرين.