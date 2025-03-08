خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يُقدمان تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة بمبلغ 70 مليون ريال

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في نسختها الخامسة، التي انطلقت مساء اليوم، من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 40 مليون ريال، ومن سمو ولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال.

ويأتي هذان التبرعان امتدادًا للدعم السخي غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للعمل الخيري في المملكة والحث عليه ومنها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" وذلك مُنذ انطلاقتها عام 2021م حتى اليوم، التي تحظى بموثوقية وشفافية عاليتين في استقبال وإيصال التبرعات إلى مستحقيها بطرق تقنية عالية الدقة تضمن يسر وسهولة عمليات التبرع بما يكفل دعم قيم الترابط المجتمعي خاصة في شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر من الله عز وجل ويزداد فيه اقبال المحسنين على العمل الخيري والإحسان.

وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على التبرعين السخيين، معربًا عن اعتزازه بجزيل عطاء ولاة الأمر - أيدهم الله - ودعمهم المتواصل لكل عمل خيري، مما يجسد معاني التكافل المجتمعي في أبهى صُوره إلى جانب تزامنها مع شهر البذل والبر والإحسان.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية طيلة مدة الحملة خلال شهر رمضان الكريم وذلك عبر تطبيق وموقع المنصة بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.

وتحظى منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ تمكينًا مستمرًا من القيادة الرشيدة لدعم عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 13 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تعمل بشكل تقني متقدم يسهم في تسهيل عمليات التبرع وسرعة وصولها إلى مستحقيها بكل يسر وأمان، فضلاً عن أن المنصة تخضع لإشراف لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.