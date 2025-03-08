تبرعات إحسان تتجاوز 700 مليون ريال في نسختها الخامسة

بلغ إجمالي التبرعات عبر منصة إحسان أكثر من 10 مليارات ريال منذ تأسيسها، فيما تجاوزت التبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة أكثر من 700 مليون ريال خلال الليلة الأولى منذ انطلاقها، وتهدف حملة إحسان إلى دعم العمل الخيري خلال شهر رمضان.

وقدّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة «إحسان» في نسختها الخامسة، التي انطلقت مساء الجمعة، من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 40 مليون ريال، ومن ولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال.

دعم لا محدود

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، المهندس إبراهيم الحسيني، أن إطلاق الحملة يتزامن مع شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة من الله تعالى، مثمنًا ما تحظى به المنصة من دعم غير محدود من القيادة لتقوم بدورها الخيري في المملكة وفق حوكمة عالية تضمن الشفافية في التعامل مع التبرعات وإيصالها لمستحقيها في وقتها.

وقال: «إن الحملة الوطنية للعمل الخيري تعمل وفق حوكمة تسهم في تمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية وآمنة للخدمات والبرامج التي تقدمها منصة «إحسان» على مدار العام لمختلف المجالات الخيرية والتنموية، بالإضافة إلى فرص التبرع لصندوق إحسان الوقفي الذي يهدف إلى توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين، واستثمار مبالغ التبرع وصرف العائد منها على أوجه البر في أنحاء المملكة كافة».

مشاركات فاعلة

وأفاد أن منصة «إحسان» حظيت بالعديد من المشاركات الفاعلة بين الأفراد ورجال الأعمال والقطاع الخاص والقطاعين الحكومي وغير الربحي؛ من خلال تبرعات سخيّة وإسهامات مجتمعية؛ عادت بالأثر الإيجابي على حياة المستفيدين.

مبينًا أن حملة منصة إحسان تتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ التي تسهم في دعم القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في المجتمع من خلال دعم الأعمال الخيرية والتنموية.

يُذكر أن منصة إحسان تعمل بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وفق حوكمة متينة تشرف عليها 13 جهة حكومية لضمان أمان استقبال التبرعات وإيصالها لمستحقيها، ويشرف عليها لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية،.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية طيلة مدة الحملة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر تطبيق وموقع المنصة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.