ترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف للأنظمة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1446/08/28هـ الموافق 2025/02/27م إلى 1446/09/05هـ الموافق 2025/03/05م، عن ترحيل 10024 مخالفا. - المخالفون 20749 - الإقامة 13871 - أمن الحدود 3517 - نظام العمل 3361 المتسللون - 1051 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %43 يمنيون. - %54 إثيوبيون. - %3 جنسيات أخرى. - 90 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 12 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 40173 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 35862 رجلا. - 4311 امرأة. - 32375 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 2576 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 10024 رحلوا.



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