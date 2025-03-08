مشروعان خيريان لـ40 ألف مستفيد بالمزاحمية

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض في شهر رمضان مشروعين لنحو 40 ألف مستفيد هما مشروع إفطار الصائمين ومشروع العمرة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية تركي بن مران القحطاني لـ"دوت الخليج" أن مشروع إفطار الصائم تم وضعه في 6 مواقع موزعة في أنحاء المحافظة شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً ووسطاً ليسهل على المستفيدين الوصول له والاستفادة منه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مشروع تفطير الصائم بلغ 35 ألف مستفيد وأن تكلفة المشروع قرابة نصف مليون ريال. وبين أن استعداد الجهات المشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة والبلدية و إحسان للعمل الخيري كانت قبل شهر رمضان حيث تم تجهيز المواقع ووجبات الفطور.

وذكر أن الجميعة أطلقت مشرع العمرة والذي يهدف إلى تعمير 2000 معتمرا في رمضان حيث يبلغ تكلفة مشروع العمرة 200.000 بواقع ألف ريال لنحو 5000 آلاف مستفيد حيث تنطلق من أمام مقر الجمعية.