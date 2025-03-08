مشروعان خيريان لـ40 ألف مستفيد بالمزاحمية

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية تركي بن مران القحطاني لـ"دوت الخليج" أن مشروع إفطار الصائم تم وضعه في 6 مواقع موزعة في أنحاء المحافظة شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً ووسطاً ليسهل على المستفيدين الوصول له والاستفادة منه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من مشروع تفطير الصائم بلغ 35 ألف مستفيد وأن تكلفة المشروع قرابة نصف مليون ريال. وبين أن استعداد الجهات المشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة والبلدية و إحسان للعمل الخيري كانت قبل شهر رمضان حيث تم تجهيز المواقع ووجبات الفطور.
وذكر أن الجميعة أطلقت مشرع العمرة والذي يهدف إلى تعمير 2000 معتمرا في رمضان حيث يبلغ تكلفة مشروع العمرة 200.000 بواقع ألف ريال لنحو 5000 آلاف مستفيد حيث تنطلق من أمام مقر الجمعية.
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