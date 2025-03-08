السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 44 سلة غذائية في بلدة صحنايا بريف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 44 سلة غذائية في بلدة صحنايا بريف دمشق في سوريا، استفادت منها 44 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني للعام 1446هـ في الجمهورية العربية السورية.

ويستهدف مشروع “إطعام” بمرحلته الرابعة توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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