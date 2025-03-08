السعودية | الأمير فيصل بن خالد: تبرع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للحملة الوطنية للعمل الخيري تجسيد لنهج العطاء والتكافل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، وذلك بمناسبة تبرعهما السخي بمبلغ 70 مليون ريال دعمًا للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة عبر منصة إحسان.

وأكد سموه أن هذه المبادرة الكريمة تأتي امتدادًا لنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ معاني التكافل والتراحم، وتجسد اهتمامهما الكبير بدعم المحتاجين وتعزيز العمل الخيري في المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، شهر البذل والعطاء.

وأضاف الأمير فيصل بن خالد أن هذه اللفتة السخية تجسد الدور الريادي للمملكة في العناية بالفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد التزام القيادة الرشيدة بتعزيز المنظومة الخيرية والتنموية من خلال المبادرات النوعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا سموه في ختام تصريحه أفراد المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والإسهام في دعم المحتاجين عبر منصة “إحسان”، سائلاً الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على عطائهما الكريم، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.

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