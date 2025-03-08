شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 300 عربة متحركة.. خدمات متواصلة لقاصدي المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الحرمين الشريفين للقاصدين

30 ألف كرسي لكبار السن

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، تقديم أفضل خدماتها لقاصدي المسجد النبوي الشريف.وتنفذ شؤون الحرمين برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.وتعمل الهيئة يوميًا على تنظيف وتطهير المسجد النبوي 5 مرات وتبخيره 4 مرات وتجهيز 18 ألف حافظة زمزم.يضاف إلى ذلك توزيع أكثر من 227 وجبة إفطار صائم داخل المسجد النبوي وساحاته.وتعمل الهيئة على توفير 30 ألف كرسي لكبار السن، و300 عربة متحركة في المسجد النبوي في جميع أقسامه وساحاته وتوسعاته.يضاف إلى ذلك الاهتمام بتنظيف وصيانة 2782 دورة مياه و180 سلمًا كهربائيًا و25 مصعدًا كهربائيًا تخدم قاصدي المسجد.