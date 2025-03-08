التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام

ونوّهت الوزارة، أن أبرز الخدمات ذات الصلة بالنظامين التي سيتم إيقاف العمل بها، هي: إصدار سجل تجاري، وتعديل سجل تجاري، وتجديد سجل تجاري، وشطب سجل تجاري، ونقل ملكية سجل تجاري، وتأسيس الشركات، وتعديل عقود الشركات، وحجز الأسماء التجارية، فيما يستمر تقديم بعض الخدمات (حتى تاريخ النفاذ)، ومن أبرزها: بلاغ تجاري، وتراخيص التخفيضات، وخدمات الامتياز التجاري، والإفادات التجارية.
وحثت الوزارة العملاء إلى المبادرة لإنجاز كافة تعاملاتهم "قبل موعد إيقاف الخدمات المشار إليها" وذلك عبر الخدمات الإلكترونية أو الفروع التشاركية بمناطق المملكة.
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