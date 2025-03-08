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التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام

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التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام

أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف الخدمات ذات الصلة المباشرة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام، اعتبارًا من 27 مارس، حتى 3 أبريل 2025م. وأوضحت الوزارة، أن عملية الإيقاف تهدف إلى تحديث قواعد البيانات والإجراءات والخدمات استنادًا على مستجدات النظامين ولائحتيهما التنفيذيتين على البيئة التجارية من النواحي التشريعية والإجرائية والتقنية، إضافة إلى الربط مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ونوّهت الوزارة، أن أبرز الخدمات ذات الصلة بالنظامين التي سيتم إيقاف العمل بها، هي: إصدار سجل تجاري، وتعديل سجل تجاري، وتجديد سجل تجاري، وشطب سجل تجاري، ونقل ملكية سجل تجاري، وتأسيس الشركات، وتعديل عقود الشركات، وحجز الأسماء التجارية، فيما يستمر تقديم بعض الخدمات (حتى تاريخ النفاذ)، ومن أبرزها: بلاغ تجاري، وتراخيص التخفيضات، وخدمات الامتياز التجاري، والإفادات التجارية.

وحثت الوزارة العملاء إلى المبادرة لإنجاز كافة تعاملاتهم "قبل موعد إيقاف الخدمات المشار إليها" وذلك عبر الخدمات الإلكترونية أو الفروع التشاركية بمناطق المملكة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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