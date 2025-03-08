شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أسبوع برمضان.. 11 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

ساحات المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - قدّمت منشآت تجمع المدينة الصحي خدماتها الطبية والإسعافية لـ 11,212 مستفيدًا من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ عبر المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من المسجد النبوي.وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن مستشفى السلام الوقفي قدم خدماته لـ 3,971 مستفيدًا من 65 جنسية مختلفة، وقدم مستشفى الحرم خدماته لـ 2,626 مستفيدًا، ومركز الصافية للرعاية العاجلة استقبل 3,456 مستفيدًا.واستفاد من الخدمات المقدمة في مركز باب جبريل للرعاية العاجلة 1,159 مستفيدًا منذُ مطلع الشهر الكريم.وقال التجمع الصحي إنه نقل 91 حالة إسعافية من داخل ساحات المسجد النبوي إلى المنشآت الصحية عبر سيارات القولف والسكوترات الإسعافية لضمان سرعة الاستجابة، وتقديم الرعاية اللازمة للمستفيدين.ويأتي ذلك ضمن جهود تجمع المدينة الصحي لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة لهم خلال شهر رمضان المبارك.