شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" توفر مصليات بأحدث الوسائل لذوي الإعاقة وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام من ذوي الإعاقة وكبار السن في شهر رمضان المبارك، وأمدتها بالمصاحف وماء زمزم المبارك.
وخصصت الهيئة للرجال من ذوي الإعاقة الدور الأول مقابل بوابة 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68، ومصلى الساحة الجنوبية "جسر أجياد".
وخصصت للنساء باب 88 الدور الأرضي وباب 65 الدور الأول الشبيكة، ومصلى 15 المطل على صحن الطواف.
كما خصصت للنساء مصلى الساحة الجنوبية "جسر أجياد"، ومصلى الساحة الغربية "الشبيكة" ومصلى الساحة الشرقية.
ووضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، ووفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.
وخصصت الهيئة للرجال من ذوي الإعاقة الدور الأول مقابل بوابة 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68، ومصلى الساحة الجنوبية "جسر أجياد".
خدمات كبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرامكما خصصت للرجال ومصلى الساحة الغربية "الشبيكة" ومصليين في التوسعة السعودية الثالثة باب 123 ومصلى الساحة الشرقية.
وخصصت للنساء باب 88 الدور الأرضي وباب 65 الدور الأول الشبيكة، ومصلى 15 المطل على صحن الطواف.
كما خصصت للنساء مصلى الساحة الجنوبية "جسر أجياد"، ومصلى الساحة الغربية "الشبيكة" ومصلى الساحة الشرقية.
تسهيل حركة العرباتوحرصت الهيئة على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل.
ووضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، ووفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.