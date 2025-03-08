شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" توفر مصليات بأحدث الوسائل لذوي الإعاقة وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.