شكرا لمتابعة خبر عن الجدعان: ولي العهد أمر بإجلاء 100 ألف مواطن دون تحميلهم أي تكاليف خلال جائحة كوفيد 19.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير المالية محمد الجدعان تفاصيل مبادرة المملكة لإجلاء 100 ألف مواطن سعودي من الخارج خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وذلك بتوجيه مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد أن القرار جاء حرصًا على سلامة المواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية، في موقف يعكس اهتمام القيادة السعودية بمواطنيها أينما كانوا.

وأوضح الجدعان، خلال لقاء مع “العربية”، أن كلمة ولي العهد كانت واضحة عندما قال: “هذول عيالنا ومواطنينا”. وأضاف أن توجيهاته شملت تحمّل المملكة لكافة تكاليف الرحلات الجوية، السكن، وميزانية الإعاشة والوجبات اليومية لجميع العائدين خلال فترة انتقالهم إلى المملكة، لضمان عودتهم بأمان دون أي مشقة مالية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أطلقت حينها خدمة إلكترونية لتسهيل عودة المواطنين الراغبين، حيث تم التعامل مع الطلبات إلكترونيًا وفق خطة معتمدة أعطت الأولوية للمواطنين في البلدان الأكثر تأثرًا بالوباء، إضافة إلى كبار السن والحوامل، في خطوة تعكس الجهود الإنسانية والوطنية التي بذلتها المملكة خلال الجائحة.