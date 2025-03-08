شكرا لمتابعة خبر عن سياح يوثقون كرم سعودي قام باستضافتهم في منزله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وعرض سلطان عليهم توصيلهم، واستمتعوا في طريقهم بالأغاني السعودية واستضافهم في منزله بدون مقابل.

ووثق السياح كرم الاستضافة في مقطع فيديو وعلقوا عليه قائلين: “هذا مذهل، لقد أحضر الكثير من الطعام ، من التقاليد هنا أن تجلس على الأرض وتأكل بيديك من طبق واحد مشترك ” .

وتابع السائح : ” أعتقد أن هذا شيء رائع، أن يكون متجذراً في الثقافة أنه عندما تقابل شخصاً جديداً تدعوه إلى منزلك لمشاركته الطعام ، هناك إحساس قوي بالمجتمع هنا وأرى أن هذا من أجمل جوانب الثقافة في هذه المنطقة من العالم ، شكراً على هذه الضيافة الرائعة ”