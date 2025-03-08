السعودية | محمية شرعان بمحافظة العُلا .. تكوينات صخرية مذهلة وبيئة جاذبة للحياة الفطرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُعد محمية شرعان من أبرز المعالم الطبيعية في محافظة العُلا، وتمتد على مساحة 1,500 كيلومتر مربع، وتتميز بتكويناتها الصخرية الفريدة التي تشكّلت عبر ملايين السنين، مُشكِّلةً مناظر طبيعية خلابة تعكس الإرث الجيولوجي للمنطقة.

وتأتي المحمية ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية، وتوفر موطنًا آمنًا للعديد من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، بما في ذلك المها العربي، والوعل النوبي، والغزال الأدمي، والأرنب، والذئاب، إضافةً إلى الطيور الجارحة التي تتخذ من مرتفعاتها الصخرية أعشاشًا لها.

وتُشكل محمية شرعان وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرة، وتتيح لهم فرصة استكشاف التكوينات الصخرية المذهلة، والمشاركة في رحلات السفاري، والمشي الجبلي، والتخييم، مما يمنح زوارها تجربة فريدة من نوعها بين التضاريس المذهلة، من الصخور الحمراء، والوديان المنحدرة، والوديان الواسعة، والمناطق الصحراوية ذات الهضاب الصخرية المتناثرة، التي تتيح لهم التفاعل المباشر مع الطبيعة واستكشاف جمالها من قرب.

وتضم المحمية فرقًا مؤهلة دُرّبت على يد خبراء دوليين في مجال حماية الحياة البرية، يعملون على مدار الساعة لضمان مراقبة الخليج 365 المحمية وإدارتها بكفاءة، إضافة إلى تنفيذ برامج الرصد ومكافحة الصيد غير المشروع، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على البيئة واستدامة النظم البيئية.

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