السعودية | تدشين برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في مقدونيا الشمالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، برنامجَي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، في مقر الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في ألبانيا أحمد بن سعد الحربي، ونائب مفتي مقدونيا الشمالية الشيخ إرسال يعقوبي وعددٍ من الشخصيات الدينية بالاتحاد الإسلامي المقدوني، حيث سيتمّ توزيع 5 أطنان من التمور، يستفيد منها 20000 ألف مستفيد، وبرنامج التفطير التي يستفيد منها قرابة 6000 آلاف مسلم ومسلمة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وألقى نائب السفير أحمد الحربي كلمة أكد فيها أن تنفيذ هذه البرامج تعكس حرص قيادة المملكة في تلمس حاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، وتشكل امتدادًا للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء المسلمين.

من جانبه رفع نائب مفتي الديار المقدونية شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها على ما يقدمونه من دعم ومساندة لإخوانهم المسلمين في مقدونيا الشمالية خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

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