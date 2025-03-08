السعودية | رئيس جمعية حقوق الإنسان: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ثمَّن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز مكانة المرأة، وضمان تمتعها بكامل حقوقها، من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، التي أسهمت في تعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس سنويًا إلى أن تمكينها يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويدفع بعجلة التقدم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع دورها في المجالات القيادية والتنموية.

ودعا رئيس الجمعية إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق المرأة، وحصولها على فرص متكافئة في جميع المجالات، ويعزز دورها في مسيرة التنمية.

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