السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في سريلانكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند في السادس من شهر رمضان 1446هـ، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية سريلانكا، وذلك بمقر سفارة المملكة بالعاصمة كولومبو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا خالد بن حمود القحطاني، وعددٍ من الشخصيات من مديري الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية، حيث ستسلّم خمسة أطنان من التمور الفاخرة لتوزيعها على الجمعيات الخيرية والمساجد والمؤسسات الإسلامية في مختلف مدن ومناطق سريلانكا، يستفيد منها قرابة 25.000 ألف مستفيد، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وألقى السفير القحطاني كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن تنفيذ هذا البرنامج يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تعزيز أواصر الأخوة مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مبادئ التعاون والتكافل بين الشعوب الإسلامية.

يذكر أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة يتم تنفيذه هذا العام في أكثر من 102 دولة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك تأكيدًا على الدور الريادي للمملكة في خدمة المسلمين، وتعزيز العمل الإنساني على المستوى الدولي.

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