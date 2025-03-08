شكرا لقرائتكم خبر عن 2789 متطوعًا من تعليم مكة يواصلون خدمة ضيوف الرحمن في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل 2789 متطوعًا ومتطوعة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تقديم جهودهم التطوعية خلال شهر رمضان المبارك 1446 هـ، عبر مختلف المبادرات والمسارات التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أجواء من التنظيم والعطاء.



وتتوزع الفرق التطوعية تحت إشراف 33 مشرفًا على التطوع بمشاركة 250 كشافًا وفتاة كشفية و45 قائدًا وقائدة كشفية، ضمن 176 فرصة تطوعية متنوعة.



خدمة ضيوف الرحمن

كما تشارك الفرق مع عدد من الجهات الحكومية والأمنية، حيث دعم الأمن العام الجهود التطوعية بـ 500 متطوع ومتطوعة، وقدم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 300 متطوع ومتطوعة لتعزيز الخدمات الميدانية.

تشمل الجهود التطوعية 3 مبادرات رئيسية تتمثل في أبطال التطوع وسواعد الخير ومعكم في داركم، إضافة إلى 12 مسارًا لخدمة الزوار والمعتمرين تشمل رعاية كبار السن ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوجيه والإرشاد في المنطقة المركزية.



وسقيا زمزم، ومساندة التجمع الصحي في الحرم المكي ومستشفى أجياد، ودفع العربات، وحفظ النعمة، وتنظيم المصلين في المسجد الحرام وساحاته الخارجية، إلى جانب مساندة إدارة المصاحف والمقرأة وتوزيع إفطار الصائمين والسلال الغذائية.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية تعليم مكة لتعزيز ثقافة التطوع وتنمية المسؤولية المجتمعية في خدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل