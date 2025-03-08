شكرا لمتابعة خبر عن أول باص لنقل الحجاج والمعتمرين بين جدة ومكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو يوثق أول باص استخدم لنقل الحجاج والمعتمرين بين جدة ومكة المكرمة، والذي كان مصنوعًا بالكامل من الخشب ويستند إلى أربع عجلات بسيطة.

وكان يمثل هذا الباص نقلة نوعية في وسائل النقل آنذاك، حيث ساهم في تسهيل الرحلة بين جدة ومكة مقارنة بالوسائل التقليدية كالجمال والعربات.

واليوم، مع التطور الكبير في قطاع النقل، أصبحت الرحلة بين جدة ومكة أكثر سرعة وراحة بفضل القطارات الحديثة والحافلات المتطورة التي تخدم ضيوف الرحمن.