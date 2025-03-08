شكرا لمتابعة خبر عن البروفيسور هاني نجم يروي موقفًا لا ينساه تعلمه من الأمير نواف بن فيصل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، البرفيسور هاني نجم، موقفًا لا ينساه تعلمه من الأمير نواف بن فيصل.

وقال هاني نجم، عبر برنامج “الليوان”، أنه حينما كان رئيسًا لاتحاد التايكوندو صدر قرار بمشاركة عدد معين من الحكام للحد من الميزانية.

وأشار إلى أنه تعرض للانتقاد من أحد الحكام ليذهب ويشكوه لدى الأمير نواف الذي نصحه بعدم الحديث في الأمر حتى لا يسمع به الكثير من الناس .