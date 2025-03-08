شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ابحث عن لوحات "اسألني".. ما هي خدمة الفرق الراجلة بالحرم المكي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الفرق الراجلة ، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إرشاد دقيق وتقديم خدمة متقنة مع اهتمام خاص بكبار السن وذوي الإعاقة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود تعزيز وتطوير الخدمة لتلبية مستهدفات شاملة تضمن تحسين تجربة الزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.





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ولضمان وضوح هوية المرشدين، تم تركيب لوحات إرشادية بارزة وملصقات أرضية تحمل أرقامًا تسلسلية تحدد نقاط تمركزهم، مما يُعزز القدرة على الربط بين المواقع والخدمات المحيطة بكل نقطة.



كما تُعتبر هذه الآلية خطوة حيوية في تطوير الخدمة، حيث تدعم مستهدفات المبادرة في تقديم المساعدة الفعالة والمباشرة للزوار.



ويُقدَّم الإرشاد بدقة لضمان تجربة مريحة وسلسة للزوار، مع اهتمام خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توجيههم إلى المسارات والخدمات المخصصة لهم، لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.

وتهدف مبادرة الفرق (الراجلة) إلى: ولضمان وضوح هوية المرشدين، تم تركيب لوحات إرشادية بارزة وملصقات أرضية تحمل أرقامًا تسلسلية تحدد نقاط تمركزهم، مما يُعزز القدرة على الربط بين المواقع والخدمات المحيطة بكل نقطة.كما تُعتبر هذه الآلية خطوة حيوية في تطوير الخدمة، حيث تدعم مستهدفات المبادرة في تقديم المساعدة الفعالة والمباشرة للزوار.ويُقدَّم الإرشاد بدقة لضمان تجربة مريحة وسلسة للزوار، مع اهتمام خاص بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توجيههم إلى المسارات والخدمات المخصصة لهم، لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.وتهدف مبادرة الفرق (الراجلة) إلى:

تسهيل حركة الزوار والمصلين داخل المسجد الحرام وساحاته.

تقديم المساعدة والتوجيه للوصول إلى المواقع المخصصة للصلاة والخدمات المختلفة.

دعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان راحتهم خلال أداء مناسكهم.

تحسين تجربة الزوار من خلال إرشادهم إلى أفضل المسارات والخدمات المتاحة.



وتؤكد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التزامها الثابت بدعم كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير توجيه متخصص يساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر، كما تساهم المبادرة في تحسين تجربة الزوار من خلال توجيههم للمسارات والخدمات المتوفرة، مما يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمة عالية الجودة ترتقي بمعايير الرعاية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين.

