شكرا لقرائتكم خبر عن توقف فورًا عند الشعور بالتعب.. 4 نصائح لقيادة آمنة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي، ضرورة الالتزام بـ4 نصائح لقيادة آمنة في رمضان.



وشملت نصائح المرور:

تجنب القيادة في أوقات الذروة التأكد من ضبط التوقيت للوصول بأمان الالتزام بالسرعة المحددة التوقف عند الشعور بالتعب أثناء القيادة

دليل الطرق الآمن

أهم أرقام الطوارئ في المملكة

كانت الهيئة العامة للطرق، أعلنت إطلاق "دليل الطرق الآمن" خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى السلامة ورفع درجة الوعي لدى مستخدمي الطرق، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.كما يحتوي الدليل على مدلولات عدد من لوحات الطرق؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، ويمكن الاطلاع علىه من خلال زيارة الرابط.

أهم الأرقام التي قد تحتاج إليها في حال وقوع عطل أو حادث على الطريق:

- الشرطة: 999.

- الإسعاف: 997.

- الدفاع المدني: 998.

- الحوادث المرورية: 993.

- أمن الطريق: 996.

- حرس الحدود: 994.