السعودية | رئيس الطيران المدني يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التبرع السخي عبر منصة “إحسان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على إطلاق النسخة الخامسة من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مشيدًا بالتبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للحملة عبر منصة “إحسان”.

وأكد معاليه أن هذا الدعم الكريم يجسّد حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في المملكة، وتطوير منظومة العمل الخيري والارتقاء بها، مثمّنًا الدور البارز الذي تقوم به منصة “إحسان” في تمكين المجتمع من التبرع عبر القنوات الرسمية.

وفي ختام تصريحه سأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وأن يجعله في ميزان حسناتهما، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

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