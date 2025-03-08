السعودية | محافظ الدرعية يرفع الشكر للقيادة على دعمها للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة

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رفع صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة، وتبرعهما السخي بمبلغ 70 مليون ريال، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

ونوّه سموه بما يحظى به العمل الخيري في المملكة من دعم كريم وسخي، يجسد ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام ودعم مستمر لكل ما يُعزز العطاء والعمل الخيري، وحرصها على نشر الخير وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التبرع السخي للقيادة من خلال منصة “إحسان” يأتي استكمالًا للمبادرات التي تقدمها، ولما توليه من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني.

وسأل سموه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء والازدهار.

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