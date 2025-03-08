السعودية | المملكة تقدم ملف التسجيل الرسمي لـ “إكسبو 2030” إلى المكتب الدولي للمعارض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّمت المملكة العربية السعودية ملف التسجيل الرسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض إلى المكتب الدولي للمعارض (BIE)، في خطوة تؤكد التزام المملكة وجاهزيتها لتنظيم هذا الحدث العالمي.

وسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، الملف للأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس، تأكيدًا لالتزام المملكة وتنسيقها الوثيق مع المنظمة الدولية.

ويعد تسليم الملف الرسمي من أهم المراحل وأكثرها عمقًا في مسار استعداد المملكة لاستضافة إكسبو 2030، فهو يمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتنفيذ الخطط العملية والبدء الفعلي في الاستعدادات التحضيرية للحدث العالمي، ويعكس جدّية المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتأكيد قدرتها التنظيمية العالية وإمكاناتها الكبيرة لاستضافة الفعاليات العالمية الضخمة.

ويأتي هذا الإجراء بعد فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 خلال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض في نوفمبر 2023، فيما يحتوي الملف المقدم على خطة متكاملة تشمل جميع الجوانب التنظيمية والإجرائية والتشغيلية، ومن ذلك الجدول الزمني للتشغيل، والإجراءات التشريعية والتنظيمية والمالية، إضافةً إلى المخطط الرئيس لموقع المعرض، وشروط المشاركة الدولية، وخطط استثمار إرث المعرض.

وسيخضع ملف التسجيل لمراجعة المكتب الدولي للمعارض والدول الأعضاء؛ تمهيدًا لاعتماده رسميًّا من الجمعية العامة؛ مما يتيح للمملكة بعد ذلك بدء الاستعدادات العملية وإرسال الدعوات الرسمية للمشاركة الدولية عبر القنوات الدبلوماسية.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركنتزس، بجودة الملف المقدَّم، مشيرًا إلى أنه يقدم رؤية متكاملة وواضحة لتنظيم إكسبو 2030 في الرياض، ويعكس حرص المملكة وجهودها الكبيرة في الاستعداد والتعاون مع المكتب الدولي للمعارض لإنجاح هذا الحدث العالمي.

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