شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية السنغال وبروناي والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة النائب العام: حملة العمل الخيري⁩ تعزز التكافل وتؤكد ريادة المملكة في الخير

لقاءات نائب وزير الخارجية

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الجمعة، وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال ياسين فال، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الجمعة، وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام داتو أيروان بن بهين يوسف، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.