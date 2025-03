شكرا لقرائتكم خبر عن آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

تعيين عائل آخر إذا ثبت امتناع العائل عن الإنفاق على تابعيه

إحالة العائل السابق للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

الضمان الاجتماعي

متى يتوقف صرف المعاش؟

إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

وفاة المستفيد."

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية التعامل مع حالات امتناع العائل عن الإنفاق على احتياجات الأسرة من معاش الضمان الاجتماعي.وتشمل الآلية ما يلي:يعتبر امتناع العائل عن الإنفاق على احتياجات المسكن وأفراده جريمة تستوجب العقوبة بموجب النظام2-يمكن إبلاغ الوزارة عن حالات امتناع العائل عن الإنفاق على الأسرة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) https://twitter.com/Hrsd_Tamkeen/status/1897633260592836844?ref_src=twsrc%5Etfwيهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت خدمة “الشمولية الرقمية”، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.وتهدف الخدمة تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.