شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: حملة العمل الخيري تعزز التكافل وتؤكد ريادة المملكة في الخير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، على دعمهما الدائم لمسيرة العمل الخيري في المملكة، وتوجيههما الكريم بإطلاق النسخة الخامسة من الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان وتبرعهما السخي لها.
وأشاد بما تجسده هذه الحملة المباركة من قيم التكافل والعطاء خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذا النهج الكريم يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، ويؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية.
ونوّه بدور الحملة في حوكمة العمل الخيري، وتيسير وصول التبرعات إلى مستحقيها من خلال المنصة الوطنية الموحدة “إحسان” بيسرٍ وموثوقية، داعياً إلى الاستفادة من هذه المنصة لدعم الفئات المحتاجة، وتعزيز قيم العطاء في هذا الشهر المبارك.
وختم معالي النائب العام تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود القائمين على هذه الحملة المباركة.
وأشاد بما تجسده هذه الحملة المباركة من قيم التكافل والعطاء خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذا النهج الكريم يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، ويؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية.
ونوّه بدور الحملة في حوكمة العمل الخيري، وتيسير وصول التبرعات إلى مستحقيها من خلال المنصة الوطنية الموحدة “إحسان” بيسرٍ وموثوقية، داعياً إلى الاستفادة من هذه المنصة لدعم الفئات المحتاجة، وتعزيز قيم العطاء في هذا الشهر المبارك.
وختم معالي النائب العام تصريحه بالدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود القائمين على هذه الحملة المباركة.