شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار رعدية وزخات من البرد على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20- 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.