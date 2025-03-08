شكرا لقرائتكم خبر عن تبرعات منصة "إحسان" تتجاوز 10 مليارات ريال منذ إنشائها حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل



وتواصل المنصة اليوم جهودها عبر حملتها الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة، إذ أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - الحملة بمبلغ 70 مليون ريال، ووصل حجم التبرعات في ساعاتها الأولى فقط إلى أكثر من 700 مليون ريال، ولا يزال حجم التبرعات في تزايد مستمر من المتبرعين الباغين الخيرَ.

تبرعات منصة "إحسان" وتعود التبرعات التي تتلقاها منصة إحسان بالنفع على مختلف المستفيدين من المنصة في المجالات: الخيرية والصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، وذلك وفق حوكمة عالية وشفافة تضمن استقبال التبرعات بسرعة تقنية آمنة، وتكفل وصولها بأسرع وقت لمستحقيها.

وتواصل المنصة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.

الدمام - شريف احمد - تجاوز إجمالي حجم تبرعات المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" منذ إنشائها عام 2021م حتى الآن، أكثر من 10 مليارات ريال، وذلك في إطار ما تجده من دعم متواصل ومستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - التي انعكست على تعزيز روح الترابط الاجتماعي الذي عبر عنه أفراد المجتمع في التبرع لهذه المنصة، التي تحظى بمستوى عالٍ من الحوكمة والشفافية والموثوقية في التعامل التقني المتقدم مع التبرعات.وتواصل المنصة اليوم جهودها عبر حملتها الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة، إذ أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - الحملة بمبلغ 70 مليون ريال، ووصل حجم التبرعات في ساعاتها الأولى فقط إلى أكثر من 700 مليون ريال، ولا يزال حجم التبرعات في تزايد مستمر من المتبرعين الباغين الخيرَ.وتعود التبرعات التي تتلقاها منصة إحسان بالنفع على مختلف المستفيدين من المنصة في المجالات: الخيرية والصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، وذلك وفق حوكمة عالية وشفافة تضمن استقبال التبرعات بسرعة تقنية آمنة، وتكفل وصولها بأسرع وقت لمستحقيها.وتواصل المنصة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.