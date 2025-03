شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات لنقل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حافلات المدينة المنورة، التي تشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم، توفير مسار ضمن منظومة النقل العام يعمل على مدار 22 ساعة من الساعة 7 صباحًا، حتى 5 فجرًا ذهابًا وإيابًا، من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد النبوي، وذلك طيلة شهر رمضان.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي من هنا، واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.