شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار في 11 منطقة.. والرياض تسجّل أعلى كمية بالدوادمي والان نبدء بالتفاصيل

هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة عرجاء بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (39.6) ملم، فيما سجّلت المجمعة (30.6) ملم، ومزارع خروب بشقراء (29.0) ملم، وذلك ضمن (11) منطقة شهدت كميات متفرقة من الأمطار على مناطق المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (155) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الخميس 6 مارس، حتى التاسعة صباح الجمعة 7 مارس 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف).وأوضح التقرير أن المنطقة الشرقية سجلت (34.0) ملم في محطة القطار بقرية العليا، و(32.8) ملم في الرفيعة بقرية العليا، وبريدة في القصيم (24.8) ملم، وعنيزة (17.4) ملم، بينما سجّلت منطقة حائل (30.1) ملم في مدينة حائل، و(21.3) ملم في عقدة بحائل، فيما سجّلت الحدود الشمالية (21.8) ملم في حرس حدود طريف، و(17.9) ملم في مطار طريف.وأبان التقرير تسجيل منطقة مكة المكرمة (10.0) ملم في الطائف، و(6.6) ملم في الخفج بالليث، فيما سجّلت المدينة المنورة (3.4) ملم في بدر، و(2.4) ملم في الحسو بالحناكية، بينما شهدت منطقة الباحة هطول (0.9) ملم في برحرح بالمندق، وعسير (0.7) ملم في بني عمرو بالنماص.وفي منطقة الجوف، سجّلت أبو عجرم بدومة الجندل (36.0) ملم، فيما بلغ الهطول في مطار القريات (29.6) ملم، فيما سجلت محمية الملك سلمان بتبوك (16.0) ملم، كما سجّلت جامعة تبوك (2.4) ملم، في حين شهدت مناطق أخرى معدلات أقل متفرقة من الهطولات المطرية.