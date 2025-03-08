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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظرائه في 3 دول

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واس - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

العلاقات الأوزبكية

كما التقى سموه وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بختيار سعيدوف، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.
العلاقات السعودية الأوزبكية - وزارة الخارجية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات السعودية الكويتية

والتقى سموه أيضا وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.
العلاقات السعودية الكويتية - وزارة الخارجية

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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