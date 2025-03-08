شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظرائه في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الأوزبكية

العلاقات السعودية الكويتية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.كما التقى سموه وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بختيار سعيدوف، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.والتقى سموه أيضا وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في جدة.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.