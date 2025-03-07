شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "احتواء اليوم تمكين الغد" لدعم أطفال التوحد في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

حملات ميدانية وأنشطة توعوية

تعزيز الدعم المجتمعي لأطفال التوحد

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية نمو للتوحد مبادرة "احتواء اليوم تمكين الغد" خلال شهر رمضان بهدف توعية المجتمع باضطراب طيف التوحد وتقديم الدعم اللازم للأطفال المصابين وأسرهم.وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع 13 جهة خيرية واجتماعية وتتضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية والدعم النفسي والصحي.وتتضمن المبادرة حملات ميدانية وأنشطة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.بالإضافة إلى نشر منشورات تثقيفية، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التدخل المبكر في حالات التوحد.كما ستنظم حفل عيدية نمو للتوحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد في 2 أبريل بالتعاون، بحضور أطفال التوحد وأسرهم.وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدعم المجتمعي لأطفال التوحد، وأسرهم خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُعد شهر العطاء والتضامن الاجتماعي.ومن خلال هذه الجهود تسعى الجمعية إلى تمكين الأطفال المصابين بالتوحد، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل أفضل.