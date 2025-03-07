شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تقدم تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري بـ 70 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الحملة الوطنية للعمل الخيري

الدمام - شريف احمد - قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" في نسختها الخامسة، التي انطلقت مساء اليوم، من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 40 مليون ريال، ومن سمو ولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال.ويأتي هذان التبرعان امتدادًا للدعم السخي غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للعمل الخيري في المملكة والحث عليه ومنها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" وذلك مُنذ انطلاقتها عام 2021م حتى اليوم.وتحظى بموثوقية وشفافية عاليتين في استقبال وإيصال التبرعات إلى مستحقيها بطرق تقنية عالية الدقة تضمن يسر وسهولة عمليات التبرع بما يكفل دعم قيم الترابط المجتمعي خاصة في شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الأجر من الله عز وجل ويزداد فيه إقبال المحسنين على العمل الخيري والإحسان.



وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على التبرعين السخيين.





وأعرب عن اعتزازه بجزيل عطاء ولاة الأمر - أيدهم الله - ودعمهم المتواصل لكل عمل خيري، مما يجسد معاني التكافل المجتمعي في أبهى صُوره إلى جانب تزامنها مع شهر البذل والبر والإحسان.

منصة إحسان