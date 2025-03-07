شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهوريتي بنين وسيراليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقيات الدينية في سفارتي المملكة في نيجيريا والسنغال، بتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في كل من جمهوريتي بنين وسيراليون خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ ، في إطار جهود المملكة في دعم المسلمين حول العالم وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية.

ونُفذ في جمهورية سيراليون البرنامج يوم الأحد الثاني من شهر رمضان المبارك، في مسجد ماما ووري بالعاصمة فريتاون، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 5500 مستفيد, بحضور القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة في سيراليون علي الحجي, الذي أشاد بجهود المملكة في دعم البرامج الإنسانية والإسلامية في مختلف الدول، مؤكدًا أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية التي تقدمها المملكة في شهر رمضان.

كما نُفذ البرنامج في جمهورية بنين, يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 5000 مستفيد في ثلاث مناطق مختلفة بالجمهورية, بحضور مشرف دعاة الوزارة عبدالحميد ثاني, الذي أوضح أن المملكة من خلال هذه المبادرات أظهرت اهتمامها الكبير في تعزيز العمل الخيري والإسلامي على مستوى العالم، مشيرًا إلى العديد من الأنشطة البارزة التي تقدمها المملكة لبلاده، التي تسهم في نشر قيم الإسلام السمحة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 61 دولة في مختلف دول العالم التي تعكس دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.